Хакеры украли 32 миллиона долларов криптовалютой

Неизвестные хакеры получили доступ к трем аккаунтам с крипотовалютой Ethereum и забрали себе "эфира" на почти 32 миллиона долларов, передает Life.ru. Злоумышленники воспользовались критической уязвимостью, которая поставила под удар многие многопользовательские кошельки. "Это не учебная тревога. Если у вас есть многопользовательский аккаунт на базе Parity, немедленно переведите свои средства в безопасное место", – предупредил основатель проекта Гэвин Вуд. Специалисты уже работают над устранением проблемы.