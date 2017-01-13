В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ

Власти Татарстана предложили изымать детей у должников за услуги ЖКХ. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала такое предложение недопустимым.

Детский омбудсмен сообщила, что к ней поступил необычный документ от Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. В частности, в нем предлагается изымать детей из семей должников за электроэнергию.

Кузнецова инициативу не поддержала. Она призвала не манипулировать с изъятием детей из семей. "Изъятие ребенка становится манипуляцией. Это недопустимо", – цитирует омбудсмена Life.ru. Кузнецова подчеркнула важность осознания того, что изъятие ребенка – "это самое последнее, что можно сделать".

Отметим, что согласно российскому законодательству, правовым основанием для изъятия ребенка из семьи выступает решение уполномоченных органов. При этом данная мера может быть применена только в ситуациях, когда несовершеннолетний находится в реальной опасности, которая исходит со стороны его родителей. Кроме того, изъятие ребенка может быть проведено лишь тогда, когда имеются весомые доказательства, что он в собственной семье поддается противоправным способам воспитания.

Совокупный объем долгов регионов России за услуги жилищно-коммунального хозяйства на конец 2016 года составил 1 триллион 86 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Чиновник подчеркнул, что во всех странах мира как минимум 2% от числа потребителей услуг ЖКХ являются должниками. В России сейчас собираемость в среднем достигает 93,9%.