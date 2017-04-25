С умершей москвички требовали 200 тысяч долга за коммуналку
Все шесть лет сотрудники ЖКХ считали, что пожилая москвичка – злостная неплательщица. Чтобы заставить пенсионерку оплатить коммунальные услуги, в ее квартире периодически отключали то свет, то газ, передает Life.ru. Однако все было безрезультатно.
В итоге общий долг москвички за квартиру вырос до 200 тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что одинокая женщина умерла у себя дома в 2011 году и об этом никто не знал.
Соседи обратили внимание на то, что женщина уже несколько лет не появлялась на улице и сообщили в правоохранительные органы. В итоге полиция обнаружила тело 87-летней пенсионерки лишь в феврале 2017 года.
Ранее сообщалось, что крупный российский банк подал в суд на знаменитого режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, который после смерти оставил на кредитной карте долг в 99 тысяч рублей и теперь уже никак не сможет погасить его по очевидной причине. Администрация суда пояснила, что, скорее всего, разбирательство начнется только после установления законных наследников режиссера и переадресации иска к ним.
Популярная певица пожаловалась на свой организм
Экспертиза выявила в крови артиста наличие запрещенных препаратов
Фигурист показал красавчика, который завладел вниманием его супруги
Тело пенсионерки шесть лет пролежало в квартире