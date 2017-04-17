Рублю предсказали скорое падение
Причина возможного обвала рубля – надутый спекулянтами пузырь на валютном рынке. Если он лопнет, курс рубля ждет резкое падение, а также увеличение волатильности, утверждает Титов.
"Высокий курс рубля создали за счет carry trade и спроса со стороны спекулянтов. Пузырь может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике, – предупредил финансовый омбудсмен.
Титов отметил, что вся финансовая система России держится на carry trade, то есть стратегии извлечения прибыли за счет разницы в процентных ставках в разных странах.
Несколько дней назад с аналогичным предупреждением выступил замминистра финансов Алексей Моисеев. Похожей точки зрения придерживается и советник президента Сергей Глазьев. В конце марта он отмечал, что плавающий курс рубля является "настоящим Клондайком" для финансовых спекулянтов.
Доллар упал ниже 56 рублей https://t.co/Mz1XjrLDeb #Рубль #Копейка #КУРС #ЕВРО #Апрель— Postsovet.RU (@postsovet) 17 апреля 2017 г.
Министерство финансов России с февраля 2017 года начало покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Эксперты предупреждали еще два месяца назад, что покупки валюты Минфином в этом году могут ослабить рубль примерно на 10%.
На ожиданиях этого ослабления рубля многие участники рынка покупают доллары, которые продолжают дешеветь вот уже несколько недель подряд.
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