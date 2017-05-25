"Почта России" заказала девушек на миллион рублей

"Почта России" потратит 43 миллиона рублей на участие в Петербургском экономическом форуме. Сомнительные заявки госпредприятия выявили эксперты Общероссийского народного фронта.

Имидж – все, таким лозунгом, судя по всему, руководствуется администрация "Почты России". Чтобы предстать перед зарубежными партнерами современной и инновационной компанией, предприятие готово идти на немалые издержки. Причем поставщик всех предметов антуража – один-единственный.

Контракт предполагает дорогостоящие экскурсии по городу на Неве для сотрудников "Почты России", аренду искусственных растений, автомобиля представительского класса, а также другие "приятные шалости". Как рассказал активист проекта ОНФ "За честные закупки" Виктор Сергиенко, только аренда автомобиля с водителем обойдется в 625 тысяч рублей. Еще за один миллион сто тысяч исполнитель контракта должен подобрать "промо-персонал" – для чего провести кастинг девушек модельной внешности, организовать трансфер, обеспечить питание и проживание.

В эту же сумму входят траты на парикмахера-визажиста и пошив фирменной одежды. Заказчик также не откажет себе и в культурной программе: помимо всего прочего, в контракте прописана экскурсия на 15 человек стоимостью 295 тысяч рублей.

Главная статья расходов "Почты России" на ПМЭФ – обустройство фирменного стенда. Аренда оборудования обойдется ФГУП в 9,11 миллиона рублей, включая аренду искусственных растений за 250 тысяч. Еще 3,5 миллиона будут стоить работы по техническому обеспечению стенда, а изготовление конструкций и художественное оформление – еще 8,1 миллиона.

Ребрендинг "#Почта_России": заменить слово "Почта", на слово "Понты". / / @нончик — Аттрактанты (@attraktanti) 3 мая 2017 г.

"Многомиллионные траты "Почты России", направленные фактически на формирование имиджа организации, кажутся нам нецелесообразными. Участие в столь важных экономических форумах несомненно необходимо. Но для этого необязательно расходовать 43 миллиона рублей, украшая стенд искусственной растительностью и девушками", – заявил эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Иван Ястреб.

Эксперты ОНФ уверены, что затраты можно минимизировать. "Почта России" хочет создать для зарубежных партнеров имидж инновационной организации. Однако это государственное предприятие – и, если уж есть избыток средств, лучше вложить их в инфраструктуру российских отделений. Всем известно, что в некоторых отделениях предприятия до сих пор не работают электронные очереди, а порой теряются письма и грузы.

Dni.Ru получили официальный ответ "Почты России" на эту публикацию. Он включает отсканированное распоряжение кабмина по поводу единственного исполнителя закупок – это Фонд "Росконгресс".

Комментарий пресс-службы "Почты России":

"Закупка проведена Почтой России в полном соответствии с законодательством РФ и согласована Минкомсвязью России. Единственным подрядчиком выступает Фонд "Росконгресс", который на основании распоряжения Правительства РФ (во вложении) является эксклюзивным организатором Петербургского международного экономического форума.

Общая стоимость услуг Росконгресса включает как оплату партнерского пакета, так и застройку и эксплуатацию стенда Почты России, а также расходы на организацию мероприятий.

Почта России на протяжении нескольких лет является официальным логистическим партнером Петербургского международного экономического форума. В рамках ПМЭФ Почта России организует ряд деловых встреч с участием международных партнеров, включая генерального директора Всемирного почтового союза (Universal Postal Union, UPU) Бишара Хусейна.

Считаем необходимым напомнить, что Почта России является прибыльным коммерческим предприятием, при этом не получая субсидий от государства".