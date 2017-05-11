Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева
Принятое кабмином решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве, сказано в пояснительной записке к документу. С будущего года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Нововведения коснутся компаний, работающих в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (вывоз мусора).
Постановление затронет относительно небольшой круг предприятий ЖКХ, прокомментировал решение правительства эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.
"Подписанное постановление довольно странно, так как в России законом запрещена передача в аренду предприятий тепло– и водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает пять лет. То есть принятое правительством постановление затронет довольно малый круг уже действующих предприятий, рядовые россияне в принципе не заметят нововведений. Потому как уже сегодня подавляющее большинство предприятий в сфере ЖКХ работают на основе концессионных соглашений", – заявил Кокин агентству "Экономика сегодня".
Эксперт подчеркнул, что в концессионных соглашениях определяются ценовые параметры тарифов на следующие 10-15 лет, так что их роста или снижения в 2018-м из-за нововведений ждать не приходится. По словам Кокина, раньше, когда взаимодействие инвестора и собственника объектов ЖКХ определялось арендой, было множество проблем.
"Владелец в лице муниципалитета сдавал в аренду, к примеру, километр теплосетей за миллион. Но регулятор в лице госоргана эту цифру для тарифообразования утверждать отказывался, и компании приходилось идти на различные ухищрения и нарушения. После перехода на концессионные договора ситуация немного улучшилась", – отмечает эксперт.
В то же время, по мнению Кокина, концессионный договор не стал панацеей от проблем в сфере российского ЖКХ. Хотя и позволил установить четкие правила игры. Инвестор берет предприятие в концессию на определенных условиях, обязуясь сделать определенные вложения в его модернизацию. По закону, если существующие тарифы не покрывают эти затраты, их должны возмещать из собственных бюджетов субъект федерации или муниципалитет.
Бизнесвумен шокировала снимком "без глянца"
Французский еженедельник высмеял немолодую супругу избранного президента
Специалисты обнародовали 15 распространенных признаков
Подруга телеведущей пожаловалась на неуправляемость девочки