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Экономика

Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Система ценообразования в сфере коммунальных услуг изменится с 2018 года. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. По мнению экспертов, рядовые потребители нововведений почти не заметят.
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Принятое кабмином решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве, сказано в пояснительной записке к документу. С будущего года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Нововведения коснутся компаний, работающих в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (вывоз мусора).

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Постановление затронет относительно небольшой круг предприятий ЖКХ, прокомментировал решение правительства эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

"Подписанное постановление довольно странно, так как в России законом запрещена передача в аренду предприятий тепло– и водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает пять лет. То есть принятое правительством постановление затронет довольно малый круг уже действующих предприятий, рядовые россияне в принципе не заметят нововведений. Потому как уже сегодня подавляющее большинство предприятий в сфере ЖКХ работают на основе концессионных соглашений", – заявил Кокин агентству "Экономика сегодня".

Эксперт подчеркнул, что в концессионных соглашениях определяются ценовые параметры тарифов на следующие 10-15 лет, так что их роста или снижения в 2018-м из-за нововведений ждать не приходится. По словам Кокина, раньше, когда взаимодействие инвестора и собственника объектов ЖКХ определялось арендой, было множество проблем.

"Владелец в лице муниципалитета сдавал в аренду, к примеру, километр теплосетей за миллион. Но регулятор в лице госоргана эту цифру для тарифообразования утверждать отказывался, и компании приходилось идти на различные ухищрения и нарушения. После перехода на концессионные договора ситуация немного улучшилась", – отмечает эксперт.

В то же время, по мнению Кокина, концессионный договор не стал панацеей от проблем в сфере российского ЖКХ. Хотя и позволил установить четкие правила игры. Инвестор берет предприятие в концессию на определенных условиях, обязуясь сделать определенные вложения в его модернизацию. По закону, если существующие тарифы не покрывают эти затраты, их должны возмещать из собственных бюджетов субъект федерации или муниципалитет. 

Автор: Игорь Силецкий11 мая 2017, 13:09

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