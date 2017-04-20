Сколько платят полицейским за убийство алкоголиков

В западных СМИ появилась информация о том, что филиппинские полицейские за деньги убивают граждан своей страны, пристрастившихся к алкоголю, наркотикам или же воровству. Согласно данным журналистов, средняя стоимость расправы над "неправильным" человеком составляет около 200 долларов.

Подробности работы стражей порядка на Филиппинах были опубликованы в 26-страничном докладе отставного сотрудника полицейской разведки, передает Reuters. Согласно документу, правоохранители получают деньги за расправу над мошенниками, насильниками, членами уличных банд, а также карманниками, алкоголиками и наркоманами.

Так, по негласным расценкам, убийство наркомана или мелкого дилера стоит около 400 долларов. Ликвидация оптового наркоторговца вознаграждается гонораром в размере до 20 тысяч долларов. А те, кому посчастливилось уничтожить наркобарона, могут получить и 100 тысяч долларов.

При этом, как анонимно рассказал один из филиппинских полицейских, многие стражи порядка соглашаются на убийство своих граждан не только из-за денег, но и из-за страха оказаться под подозрением в причастности к наркобизнесу. Такого рода "черные списки" обычно составляются полицией и чиновниками.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте ведет активную ожесточенную борьбу с наркоторговлей и преступностью. В конце сентября прошлого года глава государства публично заявил о необходимости использования методов германского фюрера Адольфа Гитлера в борьбе с наркоторговлей.

По мнению президента, бороться с этим злом можно только путем массовых убийств. "У нас три миллиона наркозависимых. Я был бы рад убить их. У Германии был Гитлер, а у Филиппин есть…" – сказал Дутерте и указал пальцем на себя.