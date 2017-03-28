Российские фермеры просят Запад продлить санкции
В администрации Краснодарского края рассказали, что митинг прошел в Тихорецке при поддержке краевой ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, передает РИА Новости. На демонстрации земледельцы делились своим опытом и призывали молодежь вступить в их ряды.
Отметим, что на митинге присутствовали и высокопоставленные фермеры. В частности, на акции были член Общественной палаты России Александр Шипулин и председатель Совета молодых фермеров Кубани Сергей Рудых.
"Фермеры – это работники земли, доказывают делами на земле, что умеют работать. Поэтому те достижения, которые наши отцы и деды вложили в основу фермерского движения, мы будем отстаивать и защищать", – заявил Сергей Рудых.
При этом он отметил, что словосочетание "кубанский фермер" используется очень широко и не всегда к месту, однако это говорит лишь о том, что местные земледельцы "в почете" и находятся на очень высоком уровне. "И мы – молодежь – будем его отстаивать, никому не позволим использовать его в каких-то политических целях", – заключил председатель Совета.
Напомним, в августе 2016 года краснодарские фермеры организовали своеобразный марш, отправившись на тракторах в Москву. В столице они хотели встретиться с президентом России Владимиром Путиным и рассказать ему о проблемах современного сельского хозяйства. Тем не менее, уже на следующий день земледельцы прекратили свой путь, получив предложение встретиться с областной администрацией.
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