За рождение первенца хотят ввести новые выплаты

Пятилетка Путина Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Воскресенье 5 марта
Лента новостей
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
12:33
Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка
12:26
В Петербурге неизвестные обокрали церковь
12:14
В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
11:46
Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве
11:32
Нигерийские пираты освободили российских моряков
11:18
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
11:02
На севере Петербурга велосипедист погиб в ДТП
10:58
Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве
10:55
Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
10:03
Солист Bad Boys Blue разбился под Томском
00:55
Что известно о юном фаворите Волочковой
00:01
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!
18:20
В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток
18:09
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
18:07
Секрет президента Путина
17:41
В московском бассейне травмирован ребенок
17:00
Любовник опубликовал фото обнаженной Тани Терешиной
16:38
В столичном метро откроются три новые станции
16:25
Борис Джонсон приедет в Москву
16:17
Бузова показала соблазнительную фигуру в купальнике
15:35
В Москве у здания ФСБ задержали лихача на Rolls-Royce
15:25
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:44
Трамп срывает важную сделку с Россией
14:17
На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего
14:08
Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
13:24
В Москве в элитном кадетском корпусе избили мальчика
13:13
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
12:47
В Зеленограде в ходе ссоры прострелили бедро мужчине
12:33
Беременная Алия Мустафина сильно располнела
12:03
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
11:26
Страдавшая от неразделенной любви женщина выпала из окна в столице
11:15
Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы
11:02
На каких автомобилях ездил император Николай II
10:38
При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека
10:26
Орбакайте испугалась ехать в Киев
10:24
Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян
09:53
Почему женщины отказывают мужчинам в сексе
09:41
В аварии на МКАД погиб байкер
01:20
Натали Портман во второй раз стала мамой
22:16
Трамп наябедничал на лидера демократов из-за фото с Путиным
21:56
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
21:43
Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери
21:29
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
21:25
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку (видео)
21:16
Заключенные подготовили Деду Морозу двухметровых подарок
21:12
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
20:44
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"
20:37
За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей
20:34
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
20:33
В московском метро произошел сбой из-за пассажира
20:25
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов
20:02
Порошенко стал президентом поневоле
19:46
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
19:27
Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
19:26
Как правильно купить букет на 8 марта
19:20
Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы
19:07
"Желанный" российский посол свел с ума американцев
19:05
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
18:59
От отравления курицей и картошкой фри погиб годовалый ребенок
18:53
Кого из звезд сгубили наркотики
18:44
Мэр бросился в воду спасать дайвера (видео)
18:33
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
18:20
Пригожин: Валерии мстят за меня
18:03
Шурыгина сделала неожиданное заявление
17:57
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
17:56
Серийного насильника поймали в Петербурге
17:37
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
17:11
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии
17:01
В России боевых роботов ограничат правилами
16:51
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России (видео)
16:51
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
16:34
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
16:26
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа
16:19
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
16:15
Тайная аренда Абрамовича и Жуковой
16:15
Джигурде поставили неожиданный диагноз
16:10
Извращенец месяц преследовал школьника в метро
16:03
Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения
15:48
Кончаловский сообщил о потере Маши
15:44
Группа "Стрелки" лишилась солистки
15:40
Киев утратил последнюю связь с Донбассом
15:33
Разведчики НАТО попались у границ Калининграда
15:31
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
15:25
Беглеца Вороненкова ищут всем миром
15:11
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
15:04
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
15:00
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
14:56
Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт
14:55
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки (видео)
14:52
В Зауралье подрались водители автобусов (видео)
14:45
Лобода рассказала о причинах разрыва с возлюбленным
14:34
Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
14:22
Ученые создали умный презерватив
14:16
Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму
14:11
Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит
14:04
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
13:58
Дизайнер Яна Недзвецкая устроила девичник
13:56
Володин обсудил в Армении Карабах
13:41
Какие женщины нравятся российским альфа-самцам
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Джигурде поставили неожиданный диагноз
Экономика

За рождение первенца хотят ввести новые выплаты

Фото: GLOBAL LOOK press\Liz Gregg
В России демографическая ситуация складывается не лучшим образом: сейчас мамами становятся молодые женщины, рожденные в трудные 90-е, когда на свет появлялось мало малышей. И в связи с этим нынешним потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки.
прочитано 2737 раз

Чтобы улучшить демографию, в России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за первого ребенка. Это предложение обсудят в Совете Федерации в начале марта в ходе ближайшего круглого стола, посвященного поддержке долголетия и демографии.

ПО ТЕМЕ

Сколько стоит родить двойню в Москве

России грозит демографическая яма

Материнский капитал предлагают сократить

По мнению председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, финансовая поддержка со стороны государства – одна из мер повышения рождаемости. Сенатор заявил, что намерен "поднять вопрос о введении единовременных выплат за первого ребенка" на федеральном уровне, передает RT. Рязанский полагает, что такая мера будет способствовать повышению рождаемости.

Между тем некоторые регионы России уже выплачивают пособие за рождение первенца. Например, в Москве эта сумма составляет 5 тысяч 500 рублей.

В настоящее время единовременные выплаты готовы ввести власти еще нескольких регионов. При этом речь идет в основном о молодых семьях. Так, в Удмуртии при рождении первенца предлагают выплачивать до 50 тысяч рублей, а в Башкирии – 300 тысяч рублей.   

По мнению председателя комитета Совфеда по социальной политике,  для проработки на законодательном уровне вопроса о выплатах за первого малыша необходимо "все увязать в рамках бюджета страны, и пока рано говорить о конкретной сумме". Денежные выплаты от государства станут "отличной мотивацией для будущих родителей", — полагает Рязанский. "Такие единовременные пособия от государства должны выдаваться без ограничения использования", – добавил он.

Сообщалось, что в январе 2017 года премьер-министр  Дмитрий Медведев призвал выработать механизмы для стимулирования рождаемости. Напомним, сейчас в России существует ряд социально-страховых выплат, в том числе пособия по беременности и родам, а также денежная поддержка при достижении ребенком определенного возраста. Кроме того, есть пособия молодым, многодетным и социально незащищенным семьям.

2 марта 2017, 14:44

комментарии

Политика

Секрет президента Путина
Трамп срывает важную сделку с Россией
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Шоу-бизнес

В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
Что известно о юном фаворите Волочковой
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!

Проишествия

Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

Lifestyle

Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Кого из звезд сгубили наркотики
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Lifestyle

Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко

Азима Абдумаминова во время похорон актера сцепилась с его дочерью
Общество

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить

Репортерам удалось пообщаться с тетей Дианы Ириной Левановой
Общество

Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова

В Сети появился первый выпуск "Прожекторперисхилтон"
Шоу-бизнес

Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"

Зведа сфотографировалась с самой страшной моделью на вечеренке

Гороскоп

Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года

Фоторепортажи

На каких автомобилях ездил император Николай II
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Две сестры зверски убили семью из четырех человек
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru