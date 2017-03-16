Свободную продажу табака могут запретить

Минздрав предлагает запретить свободную торговлю табачными изделиями на территории России. Согласно "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу" распространение табака будет ограничено к 2035 году, передает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что целевым ориентиром при реализации концепции должно стать "признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена".