Евро и доллар обновили минимумы

Курсы доллара и евро обновили минимум к рублю с июля 2015 года, передает Life.ru. Так, на торгах Московской биржи стоимость американской валюты составила 58 рублей 52 копейки, европейской – 62 рубля 25 копеек. Эксперты считают, что в качестве основной причины укрепления рубля следует считать рост цен на нефть. Энергоносители же дорожают благодаря соблюдение договоренностей стран ОПЕК об ограничении добычи черного золота.

