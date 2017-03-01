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В России расцвел бизнес Мавроди

Сергей Мавроди. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Мошенническая схема построения финансовых пирамид, запомнившаяся многим россиянам по организации "МММ" Сергея Мавроди, существует до сих пор. Дорогомиловский суд Москвы рассматривает дело сотрудниц подставных ООО "Профит Альянс" и ООО "Центр финансирования населения" (ЦФН).
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Подозреваемыми в организации мошеннической схемы по типу финансовых пирамид стали девушки в возрасте от 21 до 28 лет — Дарья Сименкова, Елена Сырлыбаева, Ольга Квелашвили, Валерия Титовец, Наталья Зотова и Светлана Беднякова. Следователи считают, что они преступным путем завладели средствами как минимум 202 вкладчиков ЦФН и "Профит Альянса" на общую сумму более чем в 67 миллионов рублей. Теперь им грозит от трех до шести лет в колонии общего режима по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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Преступники привлекали средства граждан под 10-15% в месяц по договору займа, сообщает газета "Известия". Потенциальных вкладчиков приводили в офисы компаний в престижных районах города, в Дровяном переулке и на Кутузовском проспекте, где менеджеры рассказывали им о масштабной сети автосервисов и автосалонов, нуждающейся в инвестициях.

Подсудимая Елена Сырлыбаева рассказала, что на посту менеджера "никого не принуждала подписывать бумаги, так как люди делали это добровольно". В "Профит Альянсе" она проработала всего три месяца, из которых первые два носила кофе с печеньем. Лишь недавно она добилась повышения.

Примечательно, что фактические организаторы финансовых пирамид на скамье подсудимых так и не появились. "Всем руководили Давид и Иван, которые объяснили сотрудникам, что такая финансовая деятельность законна", – рассказала Сырлыбаева. Однако мужчины практически не предоставляли менеджерам личную информацию, они знают лишь фамилию Давида – Саркисян.

Обманутые вкладчики отметили, что правоохранительные органы вовремя успели закрыть мошеннические организации. ЦФН и "Профит Альянс" не успели полностью вывести украденные деньги, поэтому у граждан есть шансы на возврат своих средств. Суд уже обязал представителей финансовых пирамид вернуть деньги вместе с положенными по договору процентами.

Тем не менее, в России существует еще множество подобных организаций, о мошеннической деятельности которых граждане узнают слишком поздно. Всего в стране в 2016 году была зафиксирована деятельность около 180 финансовых пирамид. В 2015 году этот показатель достигал 200 организаций, общий ущерб от их деятельности составил два миллиарда рублей. Тем не менее, эти аферы не вызывают широкий общественный резонанс, как "МММ" Сергея Мавроди, потому что число вкладчиков в среднем сократилось до 50-1000 человек..

Автор: Константин Улюкаев1 марта 2017, 09:26

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