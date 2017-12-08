В России цены на продукты побили все рекорды

В ноябре неожиданно зафиксировали падение стоимости продовольствия. Минэкономразвития отметило эту тенденцию в документе "Картина инфляции" за последний осенний месяц.

Цены на еду снизились на 0,2%. Среди продуктов перечислены мясо, птица, крупы, сахар, бобовые и макароны. Эксперты объяснили, из-за чего возникла подобная ситуация.

В частности, падение цен на сахар связано с перепроизводством: в прошлом году Россия впервые стала нетто-экспортером свекловичного сахара. В Минэкономразвития пояснили, что вырос уровень отечественного производства, а также выдалось урожайное лето. Повлиял и стабильный курс рубля.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отметил, что такого снижения цен на продовольствие в ноябре не было еще никогда. "Но этот год в принципе у нас отличается дефляцией. Снижение цен на продовольственные товары в ноябре объясняется не только хорошим урожаем и запасами, но и сдвигом сезонности на пару месяцев из-за холодов в начале лета", – цитирует специалиста газета "Известия".

В свою очередь генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указал на преимущество производства над потреблением, чем объясняется дефляция в России. Примечательно, что наряду с общей тенденцией к снижению цен некоторые продукты в ноябре все же подорожали: отмечен рост цен на огурцы, помидоры, бананы, картофель, свеклу и виноград.