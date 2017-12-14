США подсаживаются на "нефтяную иглу"

Вашингтон прилагает все усилия, чтобы сбросить Москву с "нефтяного пьедестала". США продолжат наращивать добычу "черного золота". По прогнозам, к середине 2018 года суточная добыча нефти может превысить 10 миллионов баррелей.



Суточный объем добычи в США только за ноябрь вырос на 360 тысяч баррелей в сутки. В управлении энергетической информации Минэнерго США (EIA), это связано, в первую очередь, с приростом в Мексиканском заливе, где буровые платформы отыгрывают вынужденно падение добычи, связанное с ураганом. По мнению экспертов, рост добычи при сохранении высоких цен на нефть может быть еще больше.

"Среднесуточная добыча сырой нефти в США по итогам 2017 составит 9,2 млн баррелей, в 2018 году – 10 млн баррелей в сутки, что станет наибольшим показателем с 1970 года, когда среднегодовая добыча была зафиксирована на уровне 9,6 млн баррелей в сутки", – отмечает EIA в своем прогонозе.

Эксперты не исключают, что США могут обогнать по уровню добычи и Россию в 2019 году. Это возможно при условии продления сделки ОПЕК+ на 2019 год или при новом технологическом скачке в сланцевой добыче, что может сократить себестоимость производства североамериканской нефти.

"Уже в 2018 году с учетом роста сланцевой добычи в США на 0,7-1 млн баррелей в сутки и ограничений в рамках сделки ОПЕК+ мы ожидаем, что США обгонит по уровню добычи Саудовскую Аравию", – приводит "Газета.ru" мнение начальника аналитического департамента "БК Сбережения" Сергея Суверова. Эксперт отмечает, что к концу 2018 года добыча в США может составить 10,4-10,7 миллиона баррелей в сутки.

Есть и другое мнение. Так, аналитик "Алор Брокер" Евгений Кирюхин полагает, что при текущих темпах США могут подойти к уровню добычи России не ранее 2019 года – и это при условии, что цены на нефть не упадут. Некоторые эксперты уверены, что для США будет достаточно рискованно наращивать объемы добычи быстрее 8%. Это может негативно повлиять на цену Brent и WTI.