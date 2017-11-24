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Трамп приготовил россиянам подлость

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Эксперты предупреждают о том, что введение новых санкций со стороны США в отношении России может негативно сказаться на валютном рынке. Среди возможных мер также фигурирует запрет на покупку американскими инвесторами российских долговых бумаг.
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Том Левинсон из Sberbank CIB считает, к концу этого года доллар может подняться до 61-62 рублей. Среди причин он назвал выплаты по внешнему долгу и ухудшение ситуации с валютной ликвидностью.

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Финансовые эксперты в целом согласны, что основной удар может прийтись на курс рубля. Аналитик "Алор брокер" Евгений Корюхин считает, что санкции США не смогут парализовать российскую экономику.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК "Фридом Финанс" полагает, что нейтрализовать такую ситуацию можно через насыщение рынка валютой. Это позволит не допустить сильного ослабления рубля и компенсировать спрос на валюту со стороны нерезидентов, сообщает "Газета.ru".

На 10 ноября золотовалютные резервы Центробанка составляли 426,4 миллиарда долларов, и этой суммы достаточно, чтобы принять своевременные оперативные меры. "Однако это все равно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, ударит по российской валюте и приведет к ее ослаблению по отношению к доллару и евро", – добавил аналитик.

В свою очередь Банк России не беспокоит происходящее с рублем. "Мы видим, что в целом происходит укрепление доллара по отношению к валютам стран с развивающимися рынками. В этом отношении небольшое ослабление курса рубля укладывается в общий тренд, и этот тренд имеет более пассивное влияние, чем динамика цен на нефть. Рисков в связи с этим мы не видим", – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она заверила, что у России есть "необходимый инструментарий для противодействия такого рода шокам". 

Автор: Людмила Фоканова24 ноября 2017, 11:12

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