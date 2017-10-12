Трампа подзуживают сделать новую подлость России

Американские законодатели подготовили новый пакет антироссийских санкций, но президент не спешит его подписывать. Сенатор Джон Маккейн в очередной раз предупредил Дональда Трампа и сказал, чтобы тот не затягивал с подписанием законопроекта об ужесточении ограничительных мер в отношении Москвы.

В новом санкционном пакете, как и в предыдущем, Россия вновь оказалась в компании с Ираном и Северной Кореей. Трамп должен был подписать законопроект до 1 октября, но его администрация затягивает процесс.

Ограничительные меры коснутся российских банков, нефтяных компаний и иностранных инвесторов, желающих участвовать в приватизации в России. Президент США, согласно документу, обязан ввести не менее пяти видов санкций в отношении лиц, которые инвестируют от десяти миллионов долларов в приватизацию. Закон закрепляет за главой Белого дома фактически второстепенную роль в определении будущей политики на российском направлении.

Президент США тянет с подписанием закона неслучайно. "Либо Трамп не хочет ухудшать и без того плохие отношения с Россией, либо в его администрации до сих пор не налажена серьезная работа, и просто не сработал механизм: кто-то где-то не выполнил свои функции или просто не получил указаний эти функции выполнять", – считает преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО Николай Топорнин.

Эксперт уверен: отношения с Россией отошли для Трампа на второй-третий план. Он уже свыкся с мыслью, что ему не удастся улучшить российско-американские отношения – просто потому, что в политическом истеблишменте США накопился большой антироссийский потенциал, и Трамп ничего с этим поделать не может.

Белый дом получил гневное письмо: Маккейн требует от Трампа решительных действий по введению нового закона об уж... https://t.co/uR3cGzUftn — Диалог.UA (@Dialog_UA) 12 октября 2017 г.

"Если бы Трамп действительно хотел реализовать закон об ужесточении антироссийских санкций, он давно бы дал соответствующие указания Госдепу, а также заинтересованным министерствам и ведомствам. Но и этого он не делает", – сказал Топорнин в интервью изданию "Свободная пресса".

Первый пакет санкций подписал еще Барак Обама в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. После этого Дональд Трамп не раз продлевал действие старых ограничительных мер и добавлял к ним новые. Основные санкции касаются банковской сферы, финансов, крупных нефтяных и газовых компаний и их руководителей, а также политиков и бизнесменов.