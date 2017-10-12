Трампа подзуживают сделать новую подлость России

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 12 октября
Лента новостей
16:47
Россияне научились превращать холод в тепло
16:39
Больной СПИДом казахстанец напал на кассиршу в Москве
16:32
Госдума раскроет данные о голосованиях депутатов
16:23
США покидают ЮНЕСКО
16:15
На Кравец навели порчу и выкололи глаза
16:13
Юный сладкоежка обокрал магазин на 47 тысяч
16:12
В США ревнивый любовник зарезал молодую россиянку
16:11
Самые красивые женщины мира неожиданно постарели
15:57
Умер администратор академии ЦСКА
15:57
Книги помогают генерировать новые идеи
15:44
Миллиардер Захарченко впервые заговорил после задержания подруги
15:35
Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым
15:31
Мстивший жене челябинец сжег заживо тещу
15:26
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
15:24
Сторонники "ЕР" передали депутатам наказы по бюджету
15:22
Борисова добила алкоголика Осина
15:17
Бригадир вытащил из канализации отравившихся слесарей
14:41
Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
14:25
В конфликт подмосковной компании с властью вмешалась Мособлдума
14:16
Музыкальный фестиваль "Времена года" пройдет в Москве
14:09
"Силиконовая" участница "Дома-2" сбежала от зверского избиения
13:53
Дочь Кадырова везет свою красоту в Москву
13:48
Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом
13:35
Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
13:22
Солнцев отбил Бузову у Дробыша
13:17
Набиуллина объяснила дизайн новых денег песней
13:11
Высоцкая связалась с Шакуровым из-за больших денег
12:59
Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера
12:51
Пересильд отказалась говорить о свадьбе с Учителем
12:50
В центре Москвы установят памятник Шекспиру
12:49
Британка засудила врача за грубый секс
12:08
Найдено эффективное средство для похудения
12:07
Распухшую российскую актрису увезли в больницу
12:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест
11:55
Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности
11:47
Переходившую МКАД женщину насмерть сбил байкер
11:45
Какие автомобили предпочитают богатые россияне
11:36
Стриптизерша раскрыла методы обольщения
11:31
87-летний Иван Краско о другом мужчине своей молодой жены
11:13
Басков назвал настоящую причину ухода со сцены
10:48
В России ввели новые деньги
10:39
Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней
10:27
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
10:19
Вдова Баталова заперлась дома после смерти мужа
10:16
Найдено лекарство от самого опасного вида рака
09:54
Певица Жасмин отметила юбилей без мужа
09:47
На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с пробитой головой
09:41
Певица Жасмин без молодого супруга уехала в Америку
09:37
Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
09:33
В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами
09:17
Под Москвой автомобиль сбил пешехода с 6-летним ребенком
09:01
Что спасает больного раком Успенского
08:49
Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей
08:42
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
08:27
Россиян начнут лечить по-новому
22:02
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
22:00
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
21:44
Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение
21:41
Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой
21:31
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
21:27
Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк
21:09
Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде
21:09
Володин призвал регионы контролировать свои расходы
21:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела
20:45
"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища
20:44
Малахов рассказал о пьянстве Чумака
20:22
Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой
20:13
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
20:10
В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
19:55
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
19:47
Москвичей напугали жутким ливнем
19:35
На почте в Москве нашли посылки с радиацией
19:34
"Забронзовевший" Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Наряд Пугачевой развалился на куски
18:40
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
18:19
Хворостовский: Никто тебе не поможет
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:45
Меньщиков из "Дома-2" о гнусной лжи жены
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
17:18
Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Пугачева утерла нос Киркорову
Политика

Трампа подзуживают сделать новую подлость России

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press
Американские законодатели подготовили новый пакет антироссийских санкций, но президент не спешит его подписывать. Сенатор Джон Маккейн в очередной раз предупредил Дональда Трампа и сказал, чтобы тот не затягивал с подписанием законопроекта об ужесточении ограничительных мер в отношении Москвы.
прочитано 528 раз

В новом санкционном пакете, как и в предыдущем, Россия вновь оказалась в компании с Ираном и Северной Кореей. Трамп должен был подписать законопроект до 1 октября, но его администрация затягивает процесс.

ПО ТЕМЕ

Выступление Трампа назвали собачьим лаем

Раскрыты агрессивные планы Трампа против России

Москва предлагает Трампу закончить войну санкций

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Ограничительные меры коснутся российских банков, нефтяных компаний и иностранных инвесторов, желающих участвовать в приватизации в России. Президент США, согласно документу, обязан ввести не менее пяти видов санкций в отношении лиц, которые инвестируют от десяти миллионов долларов в приватизацию. Закон закрепляет за главой Белого дома фактически второстепенную роль в определении будущей политики на российском направлении.

Президент США тянет с подписанием закона неслучайно. "Либо Трамп не хочет ухудшать и без того плохие отношения с Россией, либо в его администрации до сих пор не налажена серьезная работа, и просто не сработал механизм: кто-то где-то не выполнил свои функции или просто не получил указаний эти функции выполнять", – считает преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО Николай Топорнин.

Эксперт уверен: отношения с Россией отошли для Трампа на второй-третий план. Он уже свыкся с мыслью, что ему не удастся улучшить российско-американские отношения – просто потому, что в политическом истеблишменте США накопился большой антироссийский потенциал, и Трамп ничего с этим поделать не может.


"Если бы Трамп действительно хотел реализовать закон об ужесточении антироссийских санкций, он давно бы дал соответствующие указания Госдепу, а также заинтересованным министерствам и ведомствам. Но и этого он не делает", – сказал Топорнин в интервью изданию "Свободная пресса".

Первый пакет санкций подписал еще Барак Обама в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. После этого Дональд Трамп не раз продлевал действие старых ограничительных мер и добавлял к ним новые. Основные санкции касаются банковской сферы, финансов, крупных нефтяных и газовых компаний и их руководителей, а также политиков и бизнесменов.

Автор: Александр Комаров12 октября 2017, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

Политика

Захарова осадила предателя Эрдогана
Депутаты Госдумы в знак протеста отменили поездку в США
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
Наглая провокация США взбесила Россию

Шоу-бизнес

Первый канал открестился от умершего мужа Распутиной
Яковлева в странном наряде стала неузнаваема после пластики
На Кравец навели порчу и выкололи глаза
Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым

Проишествия

Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Книги помогают генерировать новые идеи
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство

Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Общество

Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире

Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Участница телестройки оказалась коварной искусительницей

Общество

Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки

Стало известно, чем она занималась

Гороскоп

Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Фоторепортажи

Наряд Пугачевой развалился на куски
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Спорт

Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Регионы

Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru