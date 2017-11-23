Собянин заявил о росте зарплат москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании кризиса в столице. По его словам, зарплаты жителей города начали увеличиваться.

"Мы видим, как растет экономика, как растет промышленность, экспорт, доходы бюджета", – цитирует его сетевое издание m24.ru. В эфире радиостанции "Говорит Москва" градоначальник заявил, что за счет возросших зарплат увеличились и налоговые отчисления.

