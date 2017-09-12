В Москве пересчитают инновации в сфере ЖКХ

Столичные власти объявили о создании перечня инноваций в сфере ЖКХ. Специалисты изучат высокотехнологичные разработки, которые могут быть применены на благо города.

"Проведение поиска отечественных аналогов инновационной продукции с помощью современных онлайн-технологий, по инновационным технологиям, материалам и техническим решениям, поступившим в департамент. И сравнение с полной базой контрактов в режиме реального времени, а также мониторинг институтов развития и инновационных компаний как на территории Российской Федерации, так и за рубежом", – говорится в документах Департамента топливно-энергетического хозяйства. Эксперты будут искать отечественные аналоги зарубежных разработок и попытаются внедрить их в коммунальную инфраструктуру города, передает сетевое издание m24.ru.