Нефти предсказали взрывной рост
"По оценке НРА, с учетом цены на нефть и роста налога на добычу полезных ископаемых по итогам 2017 года ожидается рост нефтегазовых доходов до уровня 2015 года или выше", – приводит результаты экспертного исследования издание "Известия".
Исследователи выделили как плюсы, так и минусы повышения цен на черное золото. Положительный момент, по их мнению, состоит в том, что это позитивно скажется на формировании доходной части бюджета России. С другой стороны, есть соблазн вернуться к сырьевой модели экономики.
Напомним, в конце октября цена на нефть перешагнула отметку в 60 долларов за баррель впервые с июля 2015 года. Рост показало черное золото марки Brent, кроме того, положительной динамикой отметились фьючерсы нефти WTI – до 53,42 долларов за бочку.
Кроме того, в октябре свои прогнозы по стоимости черного золота повысили и банки. Согласно опросу 14-ти крупнейших финансовых учреждений США, проведенному влиятельной американской газетой The Wall Street Journal, стоимость барреля нефти марки Brent в следующем году будет колебаться в районе 54 долларов, что на доллар выше более ранних оценок.
Одним из основных факторов стабильного роста цен на черное золото стало достигнутое в конце прошлого года между Россией и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) соглашение об ограничении добычи нефти на 0,6 миллиона баррелей в сутки. На фоне достигнутого консенсуса цена на черное золото начала расти.
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