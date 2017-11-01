Нефти предсказали взрывной рост

Цены на нефть могут вернуться к уровню 100 долларов за баррель в 2020 году. Такой вывод сделали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) на основании комплексного исследования состояния рынка черного золота и происходящих на нем тенденций.

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