ОПЕК+ сильно ударила по Америке

США больше нечем пугать нефтедобывающие державы. Великая сланцевая революция, которая привела к насыщению мирового рынка нефтью и спровоцировала обвал цен, выдохлась.

Нового бума разработки сланцевых месторождений в США не произошло, хотя некоторые ожидали этого после заключения сделки ОПЕК+ по ограничению добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. "Сланцевый ренессанс", которого опасались в ОПЕК, теперь совсем не волнует министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Реальность показала: неоправданные ожидания некоторых аналитиков, что сланцевая добыча возродится при определенном уровне цен, являются нереалистичными", – заявил он на заседании Российской энергетической недели. Аль-Фалих уверен, что сегодня рынок сможет переварить эти объемы, ведь спрос на углеводороды будет только расти.

Саудовский министр спрогнозировал, что спрос на нефть в этом году вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а рост добычи сланцевой нефти будет адекватен росту спроса. Теперь инвесторы требуют от "сланцев" прибыли, а не новых баррелей любой ценой.

На долю сланцевой нефти будет приходиться примерно 5% всей добычи, считает вице-председатель HIS Markit Дэниэл Ергин. При этом он отметил, что возможности наращивания добычи ограничены. "Сланцевая нефть – не бесконечный ресурс, издержки при ее извлечении высоки. Даже в Пермском бассейне возможность увеличения добычи ограничена", – подчеркнул Ергин.

Темпы ввода буровых установок на "сланцах" в США замедлились в июне 2017 года, когда цены на нефть опустились до минимального значения за год – 46 долларов за баррель, пишет "Газета.Ru", ссылаясь на аналитика VYGON Consulting Екатерину Колбикову. За последние несколько месяцев заработали лишь девять новых установок. Эксперт полагает, что за этот период в активном фонде снизилось число высокопродуктивных буровых, так как удельная производительность на установку с начала года упала на 400 баррелей в сутки.

Путин допустил продление сделки с #ОПЕК+ до конца 2018 года pic.twitter.com/RVg1kKYg5t — Maks Довгер (@NonoOndajoven) 4 октября 2017 г.

Министр энергетики России Александр Новак недавно заявил, что рост спроса на нефть в Соединенных Штатах опережает темпы восстановления добычи сланцевой нефти. Да и в целом в мире спрос на нефть растет – в этом году он на 1,4 миллиона баррелей выше, чем в 2016 году. Новак признал, что и Россия, и страны ОПЕК, готовясь к заключению сделки по ограничению добычи, понимали: в результате цены на нефть станут более предсказуемыми и справедливыми, инвестиции вернутся в нефтяной сектор, в том числе в сланцевую добычу.

По словам министра, скачок сланцевой добычи, последовавший за заключением соглашения, не стал неожиданностью. А положительный эффект от сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК для стабилизации рынка все равно больше. С рынка постепенно исчезает профицит нефти, а стоимость барреля в целом устраивает производителей.