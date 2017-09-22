Киев признал неизбежность покупки газа у России

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко опасается, что Украине придется вновь закупать газ у России. Сейчас Киев выкупает наш газ у Европы по завышенным тарифам.

"Если нет устойчивой системы развития, происходит возвращение к старой, более устойчивой", – сказал экономист. Он опасается возвращения к олигархической системе и именно с этим связывает возможность возобновления закупок у России. По словам коммерческого директора национальной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, очень мало стран вырвались из этой олигархической модели, поэтому он не верит в успех Украины.

"Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы... Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", – отметил Витренко. Напрямую газ у России Украина перестала закупать в ноябре 2015 года. Сейчас страна импортирует все тот же российский газ из Евросоюза, но по завышенным ценам. К 2035 году Киев хочет окончательно отказаться от использования российского газа. Во всяком случае, этого требует принятая в стране энергетическая стратегия "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Пока газ на Украине все дорожает, а недавно побил новый рекорд. В течение всего одного месяца цены на топливо взлетели на 37%. Литр сжиженного газа сейчас стоит больше 15 гривен, что равняется 32 рублям. Цена продолжает расти. Отметим, что в России один литр сжиженного газа можно купить за 17 рублей. Экономисты связывают такой скачок цен на Украине с дефицитом продукта, нехваткой импортного газа.

Напомним, что в середине сентября Порошенко отчитался о поставке первой партии угля из США на Украину. Это заявление было сразу подвергнуто критике со стороны специалистов. Они считают, что американский уголь неоправданно дорогой и его все равно не хватит на покрытие дефицита, который образовался в стране.