Когда россияне начнут богатеть

В Министерстве финансов пообещали со следующего года рост реальных доходов россиян. В ведомстве заявили, что с 2018-го заработная плата учителей, врачей и представителей некоторых других профессий составит 200% от среднего уровня по стране.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в прошлом году реальные доходы россиян сократились на 5%. Сейчас же основная задача, которая ставится на ближайшие несколько лет, – вывести эту динамику на положительный уровень, подчеркнул министр. "Вторая задача – продолжить экономический рост, который мы видим с 2016 года, и вывести его на уровень не ниже мирового. Эти две задачи связаны между собой", – добавил чиновник.

В ведомстве планируют обеспечить рост реальных доходов за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы. Уже в этом году их заработки будут доведены до 100% от средних по экономике, а в следующем – до 200%. Также запланирована индексация денежного довольствия военнослужащих.

Напомним, ранее в Министерстве экономического развития спрогнозировали скорый рост доходов россиян. В ведомстве не исключают, что к 2035 году граждане станут богаче в полтора раза.

В министерстве заявили, что при реализации наиболее оптимистичного сценария средний размер заработной платы составит 121 тысячу рублей. Вместе с тем необходимо, чтобы инфляция сохранялась на уровне 4%. Для этого нужно, чтобы производительность труда увеличилась в 3,4 раза в ближайшие 18 лет. Показатель ВВП за этот же период должен вырасти на 176%.

При этом в Минэкономразвития отметили, что в международном эквиваленте средний размер заработной планы работающего населения повысится с 500 до 800 долларов в месяц, а страховые пенсии – с 200 до 350 долларов.