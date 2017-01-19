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Экономика

Минфин запретил резко повышать цены на сигареты

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В Министерстве финансов не поддержали проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанной Министерством здравоохранения. Ведомству не понравилась идея резкого повышения акцизов на сигареты и дополнительных налогов.
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Министерство здравоохранения России подготовило проект концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы, однако не может представить документ на утверждение в правительство. Сообщается, что его забраковали Федеральная антимонопольная служба, Министерство экономического развития и Министерство торговли, а также Министерство промышленности и торговли.

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Не поддержали идею своих коллег и в Министерстве финансов, передает газета "Известия". В качестве причины называется несогласие с резким повышением цен на сигареты за счет введения дополнительных сборов с табачной продукции. "Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств – членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", – говорится в сообщении Минфина.

Тем временем табачные компании жалуются, что их даже не пригласили для обсуждения новой концепции. Директор по внешнекорпоративным связям российского отделения British American Tabacco Яна Гуськова отметила, что многие предложения, содержащиеся в документе, слишком радикальные, и не учитывают интересов как курильщиков, так и государства. Впрочем, детально изучить все аспекты новой концепции игроки на табачном рынке не могут, поскольку она не вынесена на общественное обсуждение, и судить о ней можно только по сообщениям СМИ.

Вице-президент российского отделения Japan Tobacco Inc по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Кисилев также отмечает, что предложенный Минздравом проект предусматривает введение беспрецедентных ограничений, которые выходят далеко за рамки обязательств государства по борьбе с табаком и даже рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. "Введение дополнительных ограничений ничем не оправдано", – подчеркнул он.

Автор: Геннадий Куприянов19 января 2017, 08:58

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