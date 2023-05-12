"Детская Новая волна – 2023": от Краснодара до Владивостока

"Академия популярной музыки" при поддержке Министерства просвещения РФ объявили о приеме заявок на участие в Всероссийском детском вокальном конкурсе "Детская Новая волна – 2023". Конкурс пройдет уже в шестнадцатый раз.



Главными задачами проекта являются содействие творческому росту юных исполнителей, помощь и поддержка в их профессиональном развитии. "Детская Новая волна" открывает слушателям новые имена талантливых детей, дарит возможность юным артистам заявить о себе на профессиональной сцене. Участие в конкурсе – бесценный опыт, который необходим детям и подросткам в динамичном творческом развитии.



В разные годы победителями "Детской Новой волны» становились талантливые юные артисты из более чем тридцати стран мира. Ежегодно конкурс поддерживают звезды сцены и интернет-блогеры: своими выступлениями и работой в составе жюри они дают неоценимый опыт юным конкурсантам"

В этом году конкурс расширил возможности для участников из России. Теперь все, кто отправил заявку, без предварительного онлайн тура смогут пройти очное прослушивание в рамках российских отборочных туров конкурса.

Отборочные туры пройдут в восьми федеральных округах России – в городах Екатеринбург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Махачкала, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва. Для выявления юных талантливых исполнителей профессионалы с огромным творческим опытом лично прибудут в города, где состоятся отборочные туры. Для того, чтобы стать участником прослушивания, заявку с музыкальным материалом необходимо подать в соответствии с правилами, указанными на сайте конкурса https://newwavejunior.eu/ru/ или с помощью официального партнера конкурса – мобильного приложения для артистов и креаторов СТУДИО от HiFi-стриминга "Звук". Там же можно найти расписание отборочных туров "Детской Новой волны" по всем городам.

К участию в конкурсе приглашаются молодые талантливые исполнители с 2009 по 2016 гг. рождения. Заявки принимаются до 1 сентября. По итогам отборочного тура в каждом городе лучшие исполнители будут приглашены на полуфинал конкурса в Москву, который пройдет в конце сентября в Академии Игоря Крутого. Там определятся исполнители, которые примут участие в финале конкурса в октябре.