Достояние Подмосковья: 5 сохранившихся кремлей региона для летнего отдыха

Историческая архитектура Московской области — повод для гордости и большая ответственность. Есть уникальная возможность наслаждаться культурным наследием и прогуливаться вблизи древних оборонительных укреплений. Интернет-издание "Подмосковье сегодня", предлагает подборку из пяти кремлей на территории региона, куда стоит отправиться для летнего отдыха с экскурсионной целью:
- Зарайский;
- Коломенский;
- Серпуховский;
- Можайский;
- Волоколамский.
Всего же в Подмосковье расположено девять кремлей. Помимо перечисленных – Рузский, Верейский, Звенигородский, Дмитровский.