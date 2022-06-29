"Провести невозможно": Платоновский фестиваль в Воронеже отменен

За годы существования Платоновский фестиваль стал одним из самых ярких, масштабных и авторитетных форумов в России. Зрители форума имели возможность познакомиться с творчеством лучших артистов из разных стран и почувствовать свою причастность к мировому искусству. Но в этом году фестиваль отменен.



Дирекция Платоновского сделала все возможное, чтобы в этом году фестиваль после двух пандемийных лет прошел в полном объеме. В сентябре в Воронеж должны были приехать артисты из девяти стран: Аргентины, Армении, Беларуси, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана, ЮАР. Некоторые зарубежные исполнители должны были выступить в нашей стране впервые. Среди российских участников были заявлены театры и музыканты из 10 городов: Альметьевска, Воронежа, Ижевска, Казани, Москвы, Новокуйбышевска, Перми, Санкт-Петербурга, Серова, Ярославля.

Но праздник искусства был в этот раз не состоится. "Вынуждены сообщить, что по не зависящим от нас причинам XII Международный Платоновский фестиваль искусств в этом году не состоится. Такое решение приняли учредители. Проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным", – говорится в официальном сообщении.

Осенью, правда, в Воронеже состоятся показы спектакля "Братья Карамазовы" Малого драматического театра – Театра Европы в постановке Льва Додина.

Исполняющий обязанности директора Платоновского Илья Скрипников обратился к зрителям, участникам и партнёрам фестиваля: "Мы благодарны всем нашим партнерам и участникам фестиваля, которые вопреки всему были готовы приехать на фестиваль. Встреча с воронежской публикой обязательно состоится в будущем. Надеемся на понимание и вашу поддержку. До встречи на XII Международном Платоновском фестивале в 2023".