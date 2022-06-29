Россияне простились с Шатуновым Стал известен пол ребенка Тодоренко Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
партнеры
Среда
29 июня
Лента новостей
17:33
Бесстыдно обнажившая грудь Королева рассекретила свой настоящий вес: Я не худая
17:31
До какого предела может упасть доллар? Отвечает экономист
17:25
Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 9 июля
16:52
"Мама дорогая!": бьющаяся в экстазе толпа сожрала ребенка Арзамасовой
16:47
"Провести невозможно": Платоновский фестиваль в Воронеже отменен
16:11
"Метастазы в позвоночник и печень": сестра Фриске лечится от рака за границей и собирает деньги
16:06
"Моя любовь": светящаяся Чехова предъявила миру новорожденного
16:04
"Бездарности пробьются сами": Пенкин высказался о происходящем на эстраде
15:16
"Для него": оказавшаяся на грани развода Ковальчук притащила в постель к мужу третьего
14:54
Развалившийся посреди дороги полуголый мужик рассорил народ: видео
14:27
Смердящая раздувшаяся Семенович довела до омерзения: Могу себе позволить попукать!
14:11
Узнавшую о раке лысую Чехову перекосило в адских муках: Ужасы
13:58
"Слава Египту! Слава героям!": премьера "Аиды" в "Геликоне" оказалась очень злободневной
13:36
"Люди, помогите": истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении
13:28
Отказывалась рожать детей и променяла мужа на режиссера: что стало с актрисой Толстогановой
13:21
Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье
12:52
На Каширском шоссе в Москве загорелся мусор на площади 2000 кв. метров
12:49
"Найдена мертвой": С обнаруженной в реке почерневшей Толкалиной простились в храме
12:40
Канцлера Шольца развеселил вопрос о гарантиях безопасности для Украины: видео
11:59
"Совет да любовь!": кинутый женой изменщик Николаев представил новую невесту
11:52
"Решил устроиться таксистом": победитель "Голоса" Бербеков о бедственном положении без концертов
11:47
Не для слабонервных: Страшная болезнь изъела тело измученной Королевой
11:16
Бузова может быть довольна: изможденный Тарасов заявил о проблемах в семье
11:08
"Очень тяжело": Стали известны последние слова Шатунова перед смертью
10:29
Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость
10:26
В подмосковном Одинцово поймали распространителя героина
10:19
"Это кошмар!": Разлагающееся тело покойника Нарцисса не могут засунуть в гроб
09:44
"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары
09:39
Начал разлагаться: патологоанатом о состоянии лежащего уже неделю трупа Пьера Нарцисса
09:28
"Все, ухожу": Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома
09:16
Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года
08:54
"Макс все решает": престарелая Пугачева села на шею молодому мужу
08:46
Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри
07:04
Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье с молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили
06:37
"Алкоголь, наркотики, гулянки": поднявшего руку на Миддлтон принца Луи ждут большие проблемы
04:26
Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд
02:11
"Нечто разрывающее на части": тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе
00:38
День Тихона Тихого: народные приметы и традиции 29 июня
22:00
В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
21:48
Успенская раздвинула сочные оголенные ляжки: Утерла дочери нос
21:48
Овдовевший Шаляпин подготовился к собственным похоронам: Должен думать о своем уходе
20:59
"Безмятежная энергия": разочарованная Заворотнюк оказалась фанаткой нетрадиционных утех
20:29
Мрак: начавшего портиться на жаре тело Пьера Нарцисса отказались хоронить из-за форс-мажора
20:09
Гнойный отит и ларингит: Появились ужасающие кадры исколотого капельницами сына Костенко и Тарасова
19:55
В Петербурге загорелся частный дом
19:09
Шоу начинается! Объявлено о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
19:01
Кто принимает решения вместо Зеленского: объяснил Лавров
18:43
"Мой ангелочек": Волочкову сняли валяющейся на земле
18:05
Разводящую нищих россиян на деньги Собчак прижали к ногтю: Твой отец в гробу перевернулся!
17:33
"Своего рода бизнес": занимающегося поставками девушек Тимати вывели на чистую воду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Необходимо установить отцовство": появилась информация о внебрачных детях Шатунова
Вздутая Бабкина перекроила лицо ради молодого любовника: Нелепо
Он уходил в запои и предавал, а она все прощала: что известно о "святой" жене Панкратова-Черного
"Не хватает собаки": В Сеть слили фото "тройничка" извращенца Панина
Молодые сексуальные красавцы друга Пугачевой покорили сердце 55-летнего Киркорова
"Они мне никто": плюнувший в предателей Розенбаум позвонил Пугачевой и Галкину в Израиль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Культура
"Провести невозможно": Платоновский фестиваль в Воронеже отменен

"Провести невозможно": Платоновский фестиваль в Воронеже отменен

За годы существования Платоновский фестиваль стал одним из самых ярких, масштабных и авторитетных форумов в России. Зрители форума имели возможность познакомиться с творчеством лучших артистов из разных стран и почувствовать свою причастность к мировому искусству. Но в этом году фестиваль отменен.
прочитано 180 раз

Дирекция Платоновского сделала все возможное, чтобы в этом году фестиваль после двух пандемийных лет прошел в полном объеме. В сентябре в Воронеж должны были приехать артисты из девяти стран: Аргентины, Армении, Беларуси, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана, ЮАР. Некоторые зарубежные исполнители должны были выступить в нашей стране впервые. Среди российских участников были заявлены театры и музыканты из 10 городов: Альметьевска, Воронежа, Ижевска, Казани, Москвы, Новокуйбышевска, Перми, Санкт-Петербурга, Серова, Ярославля.

Но праздник искусства был в этот раз не состоится. "Вынуждены сообщить, что по не зависящим от нас причинам XII Международный Платоновский фестиваль искусств в этом году не состоится. Такое решение приняли учредители. Проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным", – говорится в официальном сообщении.

Осенью, правда, в Воронеже состоятся показы спектакля "Братья Карамазовы" Малого драматического театра – Театра Европы в постановке Льва Додина.

Исполняющий обязанности директора Платоновского Илья Скрипников обратился к зрителям, участникам и партнёрам фестиваля: "Мы благодарны всем нашим партнерам и участникам фестиваля, которые вопреки всему были готовы приехать на фестиваль. Встреча с воронежской публикой обязательно состоится в будущем. Надеемся на понимание и вашу поддержку. До встречи на XII Международном Платоновском фестивале в 2023".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Mikhail Rogozin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 16:47 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Все, ухожу": Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома

Сдали нервы
Шоу-бизнес

"Найдена мертвой": С обнаруженной в реке почерневшей Толкалиной простились в храме

Прошла служба
Шоу-бизнес

Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье

Серьезное событие
Шоу-бизнес

Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье с молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили

Как артист искал настоящую любовь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
В Петербурге загорелся частный дом
В Нижегородской области бык убил мужчину
В Пермском крае в реке утонули двое детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+