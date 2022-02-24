50 лет Теодору Курентзису: что говорят друзья о дирижере и актере

Дирижер, музыкант, актер, поэт, создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис отмечает 50-летие!



Попасть на его концерты – редкая удача. Меломаны готовы сметать билеты по 50-70-100 тысяч. Ведь такого драйва и эмоционального подъема больше нигде не получишь. Известный продюсер, автор цикла программ "Сады Искусств" на VK Видео Павел Токарев одним из первых поздравил Теодора Курентзиса.

"На днях я посетил удивительное действо, – говорит Токарев. – Девятую Симфонию Бетховена в исполнении оркестра musicAeterna. Этот вечер доказал, что Курентзис продолжает свою абсолютно счастливую жизнь и получает удовольствие ни с чем не сравнимое от своей невероятной работы (если о таком творчестве можно это слово употребить)".

"Я выражаю абсолютное восхищение этим музыкантом и человеком, – продолжает Токарев. – Знаю Теодора с начала "нулевых", когда его карьера в России только начиналась. И он, как ракета, взлетал все выше и выше. У нас с ним было интересное сотрудничество на фестивале Германии, потом почти все его премьеры я видел и в России – и театральные, и музыкальные. Чего только стоит "Воццек" (реж. Дмитрий Черняков – Прим. ред.) в Большом театре, где Теодор был дирижером. Каждый его концерт или спектакль – всегда событие, радость и потрясение".