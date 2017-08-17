Известный дирижер раскритиковал цены на его концерты в Москве
Как рассказал Курентзис, билеты на его концерт в Москве стоят намного дороже, чем билеты его выступления на фестивале в Зальцбурге, передает РИА Новости. "Я даже сам не могу купить билеты для моих друзей. Что с этим делать? Могу не играть в Москве вообще…" – разочарованно заявил музыкант.
Дирижер признался, что ему не нравится подобная ценовая политика в столице. "Очень негативно отношусь, потому что многим моим настоящим зрителям эти билеты недоступны", – отметил он.
По мнению Курентзиса, у каждого человека должна быть возможность попасть на его концерт. "Поэтому я открываю репетиции и организую Лабораторию современного зрителя", – добавил он.
Теодор Курентзис – один из самых ярких дирижеров современности. В этом году в Москве запланированы два концерта музыканта – 25 ноября и 29 декабря.
Цены на них варьируют от 6,5 тысячи рублей до 20 тысяч рублей. При этом цены на выступления коллектива на фестивале в Зальцбурге начинались от 35 евро (примерно 2400 рублей).
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