Известный дирижер раскритиковал цены на его концерты в Москве

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис пожаловался на то, что не может купить друзьям билеты на свой концерт в Москве. По мнению музыканта, цены на подобные мероприятия в столице слишком высоки.

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