Скончался знаменитый карлик российского кино

Актер Владимир Федоров, чей рост был всего 130 сантиметров, прожил 82 года.

Владимир Федоров, известный по роли дядьки Черномора в фильме Александра Птушко "Руслан и Людмила", скончался 18 мая. Причина смерти актера не сообщается, однако известно, что в последние годы он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2016-м артист перенес инсульт.

Федоров не мечтал об актерской карьере. Он окончил Московский инженерно-физический институт, был известен как физик-ядерщик и работал в Институте биофизики Минздрава СССР. В кино он попал в 32 года, режиссер Александр Птушко искал актера небольшого роста на роль Черномора в фильм "Руслан и Людмила".

Эта картина прославила Федорова, после чего его стали звать на съемки другие режиссеры. Владимира Анатольевича можно было заметить в таких фильмах, как "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983), "Через тернии к звездам" (1980), "Двенадцать стульев" (1976), "Кин-дза-дза" (1986), "Собачье сердце" (1988), "Анна Каренина" (2009), и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

Стоит отметить, что Виктор Федоров принимал участие и в театральных постановках. Он был актером театра имени Вахтангова, а позже служил в театре "У Никитских ворот". Кроме того, артист работал на телевидении.