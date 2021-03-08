Умер народный артист Дмитрий Башкиров

Сообщество российских композиторов потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни отечественный пианист Дмитрий Башкиров.

Народный артист РСФСР не дожил до своего 90-летия, передают "Известия". Стоит отметить, что последние девять лет Башкиров не выступал на сцене.