Три московских театра получили новых художественных руководителей

Художественным руководителем Московского академического театра cатиры станет советский и российский актер и режиссер Сергей Газаров. Он вступит в должность 13 октября 2021 года.

Театр сатиры – легендарная и прославленная сцена, возглавить его – серьезный вызов, отметил актер. "Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться", – сказал он.

Газаров пообещал придерживаться традиций, заложенных прошлыми руководителями. Они останутся основой для дальнейшего развития театра, подчеркнул новый худрук. При этом он продолжит выполнять обязательства в театре Армена Джигарханяна.

Газаров выразил надежду на поддержку коллег из Театра сатиры. "И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта", – добавил актер.

Новым худруком Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко. Ранее он был заместителем художественного руководителя.

Свою миссию Сергиенко видит в сохранении традиций, заложенных основателями и прошлыми худруками театра. "Я буду придерживаться той концепции развития театра, которая была разработана с Николаем Алексеевичем Сличенко. Мы будем стремиться шагать в ногу со временем. Есть очень много задумок и планов, которые хотелось бы претворить в жизнь", – отметил он.

Московский еврейский театр "Шалом" возглавит Олег Липовецкий. Он вступит в должность 2 декабря. Новый худрук выразил благодарность Александру Левенбуку, руководившему театром 34 года.

"Надеюсь, что через некоторое время мы сможем встретить москвичей и гостей города на новой сцене театра новыми спектаклями", – сказал Липовецкий.