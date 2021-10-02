Гузееву спасают врачи Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Суббота
2 октября
Лента новостей
11:55
Волочкова выставила на всеобщее обозрение почерневшие ноги
11:42
Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"
11:41
"Вы очень несимпатичная": Агутин набросился на женщину за критику
11:31
"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН
11:03
Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле
11:03
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой
10:55
Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым
10:51
"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете
08:51
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
06:12
День Трофима и Зосимы: что нельзя делать 2 октября
04:36
К чему снятся месячные
02:41
"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи
00:23
Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве
21:47
Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду
21:27
"Внутри семьи мы четко разграничили": Маликова о пути на сцену, отношениях с братом и карьере сына
21:21
Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице
21:16
Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября
21:16
На складе в Новой Москве случился пожар на складе
20:41
В Новой Москве запустили сервис вызова маршруток "По пути"
20:37
Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию
20:04
В подмосковном Одинцово нашли два мумифицированных трупа
19:54
"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши
19:51
Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину
19:31
Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть
19:02
Михаила Саакашвили задержали и отправили в СИЗО в Грузии
18:42
"Ты в психушке, что ли?": брошенного женой-пенсионеркой Солнцева сняли на унитазе
18:23
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
17:54
"Будет вдовцом": смерть жены Шаляпина предсказывали в день свадьбы
17:50
Тело актера "Глухаря" 22 дня пролежало в морге
17:32
Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России
17:21
"Забыть, откуда ты родом": взбешенный Масляков влез в скандал с экс-подопечными
17:07
Страдал ребенок: звезда сериалов Бондаренко рассказал о крахе брака
17:06
Разработчики ДЭГ опровергли обвинения в наличии фальсификаций в электронном голосовании
16:49
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
16:27
"Сумасшествие и помешательство разума": внебрачную дочь Пороховщикова предупредили о катастрофе
16:21
Втянуты Рудова, Харламов и Воля: в странной истории с сообщениями о наркотиках поставлена точка
15:42
"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской
15:33
Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения
15:32
Брал Берлин и мечтал быть актером: как сложилась судьба звезды "Место встречи изменить нельзя" Алексея Миронова
15:06
"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным
14:48
Организм не выдержал: Кристине Асмус стало плохо в пробке
14:42
Латушко: Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие
14:34
"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады
14:34
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
14:31
Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
14:17
В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
14:09
Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий
14:04
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
14:00
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
13:57
Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
Эпатажный скандалист Моргенштерн стал ведущим федерального телеканала
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Культура
Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле

Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле

30 октября Государственный Кремлевский Дворец торжественно распахнет двери перед участниками и зрителями Юбилейного Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.
прочитано 150 раз

Снова знаковый турнир пройдет на лучшем паркете страны! Двадцать пятый Кубок – это уже целая эпоха для Российского танцевального союза (РТС) и его президента Станислава Попова, которые создали этот турнир и добились его признания на самом высоком мировом уровне, сделали любимым и значимым для всех танцоров, выступающих в латиноамериканской программе. По правилам организаторов бороться за титул чемпиона на Кубке могут только высококлассные профессиональные пары и только по личному приглашению.

Фото: Пресс-служба

Станислав Попов: «Этой осенью нас ожидает грандиозный праздник спортивного бального танца! Помимо основного соревнования все гости насладятся выступлениями танцоров в таких направлениях как American Smooth и европейские танцы, это будут турниры Кубки Кремля. Смус представят профессионалы и впервые (!) за звание чемпионов поборются юниоры: именно этому молодому поколению танцоров выпала честь начать новую историю кремлевских турниров! Великолепный стандарт будет представлен спортсменами Про-Эм (профессиональный танцор выступает с не профессиональным, прим. автора). Данное направление становится настолько популярным, что качество и красота исполнения танца этими парами растет от года в год, зажигая новые звезды и открывая всем поклонникам новые имена. Что касается Кубка мира: приглашены и приедут лучшие пары: Троелс Багер и Инна Желязкова (США) – на днях взявшие титул чемпионов UK International Championships. В красивейшую борьбу с ними вступят трехкратные чемпионы Европы Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания), которые на прошедшем в Лондоне UK International стали вице-чемпионами. Кремлевский паркет станет для этих дуэтов продолжением красивейшего соперничества, а всем нам выпадет честь лицезреть противостояние двух сильнейших мировых пар. От Италии приедут великолепных три дуэта – любимые многими российскими болельщиками! Это – Нино Лангелло и Андра Вайдилайте, Джузеппе Травато и Моника Распанти, Марчелло Нуцио и Анна Мартынова. В списке участников сильнейшие пары США, Великобритании, Украины, Хорватии, Канады, Исландии и, конечно, России, которая представит своих фаворитов – чемпионов России и летнего Кубка мира, который был перенесен из-за пандемийной ситуации с прошлого года, Кирилла Белорукова и Викторию Харченко, вице-чемпионов России и Кубка мира этого года Владимира Литвинова и Ольгу Николаеву. Всего от нашей страны выступят более двадцати пяти пар. Что же касается самого вечера, то это будут не только напряженные соревнования нон-стоп, это будет еще и праздник над созданием которого трудится сейчас весь наш коллектив. В программе вечера показательные выступления самых именитых танцоров! Мы постараемся всем гостям Юбилейного Кубка показать различные направления танцевального искусства, чтобы каждый смог прочувствовать в зале насколько очарователен, эмоционален и глубок может быть танец будь то аргентинское танго или Exhibition. Мы наполним Вас впечатлением на весь осенний период, раскрасим вашу жизнь зажигательной латиноамериканской музыкой и очарованием румбы и страстного танго… не пропустите этот удивительный день, разделите с нами этот праздник в украшенном зале в вечерних нарядах!»

Латиноамериканскую программу болельщики смогут оценить и за Кубок Кремля, который будет разыгран среди любителей. В этот турнир также приглашены 28 лучших дуэтов, которые представят Россию, Австралию, Словению, Италию, Польшу. Российская пара Таха Бату Чошар и Александра Повзун стали 17 июля чемпионами и, конечно, с нетерпением ждут нового участия:

Фото: Пресс-служба

«Впечатления от прошедшего Кубка Кремля до сих пор очень позитивны и волнительны для нас, аж до мурашек… Кремлевский турнир всегда очень красив и значим своей богатейшей историей… и, когда танцуешь на этом паркете, находишься под осознанием того, какие звезды на нем выступали и танцуют сейчас! Нас очень горячо принимала публика и в финале было легко соревноваться. Мы танцевали в свое удовольствие, не думали о победе… казалось, что любая пара финала достойна первого места… Но, когда при награждении мы осознали, что стали чемпионами такого престижного турнира, мы выиграли Кремль… очень обрадовались и пребывали в «парящем» состоянии… ведь это статусно для нашей пары. Титул чемпионов Кубка Кремля теперь и мотивирует нас, и возлагает ответственность сохранить результат, показать лучший танец, чтобы судьи смогли дать высокую оценку… Для Тахи это будет уже второй турнир в Кремле! (Таха Бату Чошар – турок по национальности, прим. автора)»

По правилам Государственного Кремлевского Дворца событие 30 октября пройдет в формате Ковид-фри. Билеты в продаже. Информационный партнер – Дни.ру. Генеральный партнер – «Газпромбанк» (АО).

Официальный сайт https://www.kubok-mira.com/

БИЛЕТЫ:

KASSIR.RU: + 7-495-730-73-00

https://msk.kassir.ru/sport/gosudarstvennyj-kremlevskij-dvorec/kubok-mira-po-latinoamerikanskim-tantsam-sredi-professionalov_2021-10-30

CONCERT.RU: +7-495-198-11-33

https://www.concert.ru/sport/kubok-mira-po-latinoamerikanskim-tantsam/30-10-2021-17-00/

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Пресс-служба
Автор: 2 октября 2021, 11:03

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

В семье телеведущей случилась беда
Шоу-бизнес

"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой

Женщина одержала победу
Шоу-бизнес

Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину

Модель сделала прививку
Шоу-бизнес

Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона

Ведущая прокомментировала новость

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+