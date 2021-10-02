Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле

30 октября Государственный Кремлевский Дворец торжественно распахнет двери перед участниками и зрителями Юбилейного Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.

Снова знаковый турнир пройдет на лучшем паркете страны! Двадцать пятый Кубок – это уже целая эпоха для Российского танцевального союза (РТС) и его президента Станислава Попова, которые создали этот турнир и добились его признания на самом высоком мировом уровне, сделали любимым и значимым для всех танцоров, выступающих в латиноамериканской программе. По правилам организаторов бороться за титул чемпиона на Кубке могут только высококлассные профессиональные пары и только по личному приглашению.

Станислав Попов: «Этой осенью нас ожидает грандиозный праздник спортивного бального танца! Помимо основного соревнования все гости насладятся выступлениями танцоров в таких направлениях как American Smooth и европейские танцы, это будут турниры Кубки Кремля. Смус представят профессионалы и впервые (!) за звание чемпионов поборются юниоры: именно этому молодому поколению танцоров выпала честь начать новую историю кремлевских турниров! Великолепный стандарт будет представлен спортсменами Про-Эм (профессиональный танцор выступает с не профессиональным, прим. автора). Данное направление становится настолько популярным, что качество и красота исполнения танца этими парами растет от года в год, зажигая новые звезды и открывая всем поклонникам новые имена. Что касается Кубка мира: приглашены и приедут лучшие пары: Троелс Багер и Инна Желязкова (США) – на днях взявшие титул чемпионов UK International Championships. В красивейшую борьбу с ними вступят трехкратные чемпионы Европы Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания), которые на прошедшем в Лондоне UK International стали вице-чемпионами. Кремлевский паркет станет для этих дуэтов продолжением красивейшего соперничества, а всем нам выпадет честь лицезреть противостояние двух сильнейших мировых пар. От Италии приедут великолепных три дуэта – любимые многими российскими болельщиками! Это – Нино Лангелло и Андра Вайдилайте, Джузеппе Травато и Моника Распанти, Марчелло Нуцио и Анна Мартынова. В списке участников сильнейшие пары США, Великобритании, Украины, Хорватии, Канады, Исландии и, конечно, России, которая представит своих фаворитов – чемпионов России и летнего Кубка мира, который был перенесен из-за пандемийной ситуации с прошлого года, Кирилла Белорукова и Викторию Харченко, вице-чемпионов России и Кубка мира этого года Владимира Литвинова и Ольгу Николаеву. Всего от нашей страны выступят более двадцати пяти пар. Что же касается самого вечера, то это будут не только напряженные соревнования нон-стоп, это будет еще и праздник над созданием которого трудится сейчас весь наш коллектив. В программе вечера показательные выступления самых именитых танцоров! Мы постараемся всем гостям Юбилейного Кубка показать различные направления танцевального искусства, чтобы каждый смог прочувствовать в зале насколько очарователен, эмоционален и глубок может быть танец будь то аргентинское танго или Exhibition. Мы наполним Вас впечатлением на весь осенний период, раскрасим вашу жизнь зажигательной латиноамериканской музыкой и очарованием румбы и страстного танго… не пропустите этот удивительный день, разделите с нами этот праздник в украшенном зале в вечерних нарядах!»

Латиноамериканскую программу болельщики смогут оценить и за Кубок Кремля, который будет разыгран среди любителей. В этот турнир также приглашены 28 лучших дуэтов, которые представят Россию, Австралию, Словению, Италию, Польшу. Российская пара Таха Бату Чошар и Александра Повзун стали 17 июля чемпионами и, конечно, с нетерпением ждут нового участия:

«Впечатления от прошедшего Кубка Кремля до сих пор очень позитивны и волнительны для нас, аж до мурашек… Кремлевский турнир всегда очень красив и значим своей богатейшей историей… и, когда танцуешь на этом паркете, находишься под осознанием того, какие звезды на нем выступали и танцуют сейчас! Нас очень горячо принимала публика и в финале было легко соревноваться. Мы танцевали в свое удовольствие, не думали о победе… казалось, что любая пара финала достойна первого места… Но, когда при награждении мы осознали, что стали чемпионами такого престижного турнира, мы выиграли Кремль… очень обрадовались и пребывали в «парящем» состоянии… ведь это статусно для нашей пары. Титул чемпионов Кубка Кремля теперь и мотивирует нас, и возлагает ответственность сохранить результат, показать лучший танец, чтобы судьи смогли дать высокую оценку… Для Тахи это будет уже второй турнир в Кремле! (Таха Бату Чошар – турок по национальности, прим. автора)»

По правилам Государственного Кремлевского Дворца событие 30 октября пройдет в формате Ковид-фри. Билеты в продаже. Информационный партнер – Дни.ру. Генеральный партнер – «Газпромбанк» (АО).

Официальный сайт https://www.kubok-mira.com/

БИЛЕТЫ:

KASSIR.RU: + 7-495-730-73-00

https://msk.kassir.ru/sport/gosudarstvennyj-kremlevskij-dvorec/kubok-mira-po-latinoamerikanskim-tantsam-sredi-professionalov_2021-10-30

CONCERT.RU: +7-495-198-11-33

https://www.concert.ru/sport/kubok-mira-po-latinoamerikanskim-tantsam/30-10-2021-17-00/