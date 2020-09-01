Раскрыта причина смерти писателя Крапивина

Невестка писателя Владислава Крапивина Лариса раскрыла причину его смерти, передает сайт "Москва 24". Она объяснила, что у того не выдержало сердце. Проблемы с ним возникли после инсульта.

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Напомним, Владислав Крапивин ушел из жизни ранним утром 1 сентября. Знаменитому детскому писателю было 80 лет. Сообщается, что до этого он успел попасть в больницу с инсультом, после чего у него заподозрили коронавирус.

Тест болезни не обнаружил, после его Крапвина выписали из больницы. При этом, как сообщается, писатель чувствовал себя даже хуже, чем перед поступлением в медицинское учреждение.