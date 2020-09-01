В России умер известный писатель

Ранним утром 1 сентября в возрасте 80 лет ушел из жизни известный екатеринбургский писатель Владислав Крапивин, передает URA.Ru. Сообщается, что он долго болел.
В больницу с подозрением на инсульт Владислав Крапивин был доставлен еще в конце июля. Позже у него заподозрили еще и коронавирус, однако первый тест показал отсутствие этой болезни.
Из больницы писателя выписали уже 7 августа. При этом состояние его здоровья на тот момент было еще хуже чем до госпитализации.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь