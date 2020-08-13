Актер "Ленкома" откровенно об алкогольной зависимости Захаровой: Чушь полная!

На днях общественность снова заговорила об алкогольной зависимости актрисы театра "Ленком" Александры Захаровой. Информацию о том, что народная артистка состоит на учете в наркологической клинике, даже подтвердил главный врач учреждения. Но коллеги Захаровой не верят в эти слухи.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что у Александры Захаровой никогда не было проблем с алкоголем. По мнению артистки, необходимо немедленно начать выяснять, кто хочет очернить дочь Марка Анатольевича.

Актер театра "Ленком" Иван Агапов тоже не верит в алкогольную зависимость своей коллеги. Он никогда не замечал, чтобы Захарова была в состоянии опьянения. Артист отметил, что Александра каждый день проводит на репетициях, ответственно подходит к работе. "Чушь полная! Какая-то злая "утка", – сказал Агапов.

Иван считает, что у Захаровой после смерти отца появилось множество недоброжелателей, которые, скорее всего, устраивают дешевые сенсации. На Марке Анатольевиче держался весь театр, а теперь "какие-то силы" пытаются изменить творческое управление.

Агапов также подтвердил, что руководство хочет заменить задействованную в постановках Александру другими актрисами. Но покалишь предпринимаются такие попытки, отметил он, ведь роли у Захаровой большие. "Это дело не одного, не двух дней, может быть и месяцев. Во всяком случае, это противоречивое решение", – заключил актер.