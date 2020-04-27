Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Журналисты американского издания Deadline опубликовали список самых прибыльных картин прошлого года. Лидером рейтинга стал фильм "Мстители: Финал", собравший в прокате 890 миллионов долларов.
Второе место занял мюзикл "Холодное сердце – 2", который принес своим создателям 599 миллионов долларов. Тройку замыкает анимационная лента "Король Лев" с 580 миллионами долларов, сообщает "Вечерняя Москва".
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