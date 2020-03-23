Медикам пришлось откачивать вдову Крючкова

89-летняя вдова знаменитого актера Николая Крючкова почувствовала себя плохо дома. Лидия Николаевна начала внезапно задыхаться, но успела вызвать медиков.
Оперативно прибывшие врачи оказали пенсионерке экстренную помощь и диагностировали у нее проблемы с сердцем. От госпитализации вдова артиста отказалась, передает телеграм-канал 112.
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