Народный артист России скончался в возрасте 87 лет

Известный клоун и акробат Константин Васильев ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка на официальном сайте.
Причина смерти народного артиста не называется. Дата и место прощания станут известны позже.
Напомним, Константин Васильев окончил клоунские курсы в 1962 году. Через четыре года он стал работать вместе с артистом Анатолием Векшиным. К числу наиболее известных комических сцен относятся "Самолет", "Часы" и "Свистки", передает "Вечерняя Москва".
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