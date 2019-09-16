Народный артист обнаружен мертвым в своей квартире

Народный артист РСФСР Юрий Колычев ушел из жизни в 90 лет. Тело актера было обнаружено в его квартире 16 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ, не уточняя подробностей.
Юрий Колычев стал народным артистом РСФСР в 1989 году. Он снялся в более чем 50 кинолентах. С 1957 года состоял в труппе театра "Ленком". Дата прощания и место похорон пока не известны. Официального подтверждения смерти артиста нет.
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