Российский режиссер оказался в заложниках

Петрухин на себе испытал, каково это оказаться между жизнью и смертью: был и заложником, и на стороне освобождающих, и даже числился без вести пропавшим. Первый сценарий фильма был написан практически сразу после теракта. И писался он в непрерывном взаимодействии, в постоянных диалогах с Общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост.
Семнадцать лет потребовалось для реализации идеи, несколько раз дату выхода картины по неизвестным причинам переносили и вот, наконец, 29 августа простой зритель сможет оценить "Последнее испытание" в кинотеатрах страны.
В распоряжении "Дни.ру" оказался эксклюзивный отрывок фильма. Вспоминаем трагедию 2002 года и настраиваемся на поход в кино.
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