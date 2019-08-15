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Культура

Российский режиссер оказался в заложниках

Фото: пресс-служба
В конце августа в прокат выйдет психологическая драма "Последнее испытание", первый художественный фильм, снятый по мотивам трагедии в Норд-осте. Режиссер картины Алексей Петрухин на себе испытал, каково это оказаться между жизнью и смертью.
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Петрухин на себе испытал, каково это оказаться между жизнью и смертью: был и заложником, и на стороне освобождающих, и даже числился без вести пропавшим. Первый сценарий фильма был написан практически сразу после теракта. И писался он в непрерывном взаимодействии, в постоянных диалогах с Общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост. 

Алексей Петрухин. Фото: пресс-служба

Семнадцать лет потребовалось для реализации идеи, несколько раз дату выхода картины по неизвестным причинам переносили и вот, наконец, 29 августа простой зритель сможет оценить "Последнее испытание" в кинотеатрах страны.

Фото: пресс-служба

В распоряжении "Дни.ру" оказался эксклюзивный отрывок фильма. Вспоминаем трагедию 2002 года и настраиваемся на поход в кино.

15 августа 2019, 12:31

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Жду этот фильм уже два года
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