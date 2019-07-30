Известный российский дирижер скончался на 71-м году жизни

Знаменитый российский дирижер Александр Вакульский умер в возрасте 70 лет в Нидерландах. Печальную новость сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Башкирии.
Представители ведомства выразили соболезнования родственникам и поклонникам таланта дирижера. Причина смерти пока не раскрывается, передает Life.ru. Дата и место прощания станут известны позднее.
Александр Вакульский окончил Ленинградскую консерваторию по специальности "Симфоническое дирижирование". В 1976 году он переехал в Нидерланды, где возглавил Амстердамский симфонический оркестр, сообщает Пятый канал.
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