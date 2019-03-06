Умерла известный критик и сценарист

Известный культуролог, кинокритик и сценарист Майя Туровская умерла в возрасте 94 лет, передает портал "Реальное время". В 2007 году она удостоилась премии "Ника" за вклад в кинематографические науки и критику. Также Майя Туровская известна тем, что была одним из авторов сценария документального фильма "Обыкновенный фашизм" режиссера Михаила Ромма.