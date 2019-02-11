Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Современный зритель мечется между Сциллой и Харибдой, где в образе этих древнегреческих чудовищ выступают с одной стороны желание увидеть любимую и знакомую с детства историю в новой обертке ремейка, а с другой – опасения, переходящие в уверенность, что каждая такая попытка неизбежно заканчивается разочарованием. Поэтому к новости о том, что культовый режиссер боевиков Гай Ричи взялся за съемки блокбастера "Аладдин" многие восприняли настороженно.
Однако настоящая волна негодования прокатилась по Сети после того, как был опубликован трейлер картины, где наконец-то показали Уилла Смита в роли джинна, передает "Царьград". Некоторые поклонники стали упирать на то, что созданный образ совсем не похож на тот, что был в завоевавшем их сердца мультфильме. Другие же обратили внимание на актерскую игру Смитта, которая, по их словам, всегда остается одинаковой, вне зависимости от того, что за роль ему досталась.
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