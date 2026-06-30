Тайный покровитель раскрыт: стало известно, кто дал Орбакайте последний шанс в России

Имя человека, который вопреки всеобщему бойкоту протянул руку помощи наследнице звездного клана и пустил ее на сцену, наконец-то предали огласке.



Долгое время триумфальное появление Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге весной 2024 года оставалось загадкой для светских хроникеров. К тому моменту певицу уже массово и жестко отменяли по всей стране. Организаторы в регионах один за другим разрывали с ней контракты, площадки заявляли о технических неполадках, а разгневанные зрители требовали вернуть деньги за билеты. Всем было очевидно: Орбакайте, которая последние годы практически постоянно живет в США и прилетает в Россию только ради высоких гонораров, оказалась в черном списке. Но в самый критический момент нашелся влиятельный куратор, который подарил артистке возможность спеть на одной из лучших площадок страны.

Этим спасителем оказалась бессменный директор Большого концертного зала "Октябрьский" Эмма Лавринович, сообщает СМИ. Именно она дала Орбакайте тот самый последний шанс, о котором сейчас так много говорят в кулуарах шоу-бизнеса. Лавринович долгие десятилетия была очень дружна с матерью певицы, Аллой Пугачевой. Она помогала устраивать грандиозные шоу для всего звездного семейства и считалась доверенным лицом Примадонны в Северной столице. Когда над Кристиной сгустились тучи, старая подруга матери не смогла остаться в стороне и задействовала все свои связи, чтобы согласовать мартовский концерт.

Сейчас Орбакайте вынуждена выступать в полупустых американских барах и колесить с небольшими концертами по странам СНГ. Тот мартовский концерт в Петербурге действительно стал ее лебединой песней на родине. И теперь вся страна знает имя человека, который помог ей напоследок сорвать солидный куш в России.