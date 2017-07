Фанатов "Аладдина" возмутила "слишком белая" Жасмин

Пользователей Сети недовольны выбором студии Disney на роль Жасмин в новой экранизации "Аладдина". Принцессу сыграет актриса Наоми Скотт, мать которой происходит из индийцев-гуджаратцев из Уганды.

Несмотря на то что сюжет "Аладдина" разворачивается в вымышленной стране Аграбе, поклонники мультфильма уверены, что на роль нужно взять актрису с арабскими корнями. Наоми они считают для исполнительницы Жасмин силком белокожей.

Very disappointed in the casting of Princess Jasmine. I like Naomi Scott but she is not Arab. Indian =/= Arab. She isn't dark enough too. — (@Stacieleya98) 17 июля 2017 г.

Naomi Scott auditioning for Jasmine pic.twitter.com/nMxrVOjKRz — Jumah (@WokeMutant) 15 июля 2017 г.

"Разочарована в выборе на роль принцессы Жасмин. Мне нравится Наоми Скотт, но она не арабка. Индианка – это не арабка. И она недостаточно темнокожая", "Почему в главной песне звучит "арабская ночь", а вы берете на роль Жасмин индианку? Это не имеет смысла, Disney", "Это Наоми Скотт. Она индианка и белая. Это Жасмин. Она из Ближнего Востока и не белая", – пишут пользователи. Роль главного героя получил актер Мена Масуд, а джином станет Уилл Смит.

This is Naomi Scott. She is Indian, and white.



This is Jasmine, she is middle eastern. And not white. #Aladdin pic.twitter.com/MTvfQvyaMt — Hamza Mussé (@HamzaMusse) 15 июля 2017 г.

Отметим, новый "Аладдин" будет снят по мотивам мультфильма 1992 года. Его режиссером будет Гай Ричи.

HOWS THE OPENING SONG LITERALLY SAY "ARABIAN NIGHTS" AND YALL GONNA CAST AN INDIAN ACTRESS FOR JASMINE. IT DOESNT MAKE SENSE @Disney — raya (@bizoephillips) 15 июля 2017 г.

Наоми Скотт – британская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини "Мо" Бэнжари в фильме "Лимонадный рот" канала Disney Channel и в роли Мэган в сериале "Life Bites" на канале Disney Channel UK. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Стивена Спилберга "Terra Nova".