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Культура

Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы

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Народный артист СССР Юрий Соломин выписался из больницы. Об этом сообщила руководитель Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, 84-летний актер чувствует себя хорошо. В ближайшее время он вернется к работе.

Напомним, Юрий Соломин был госпитализирован 19 ноября с подозрением на воспаление легких. Медики описывали состояние артиста как тяжелое, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: 2 декабря 2019, 17:00

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