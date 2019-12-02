Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы

Народный артист СССР Юрий Соломин выписался из больницы. Об этом сообщила руководитель Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
По ее словам, 84-летний актер чувствует себя хорошо. В ближайшее время он вернется к работе.
Напомним, Юрий Соломин был госпитализирован 19 ноября с подозрением на воспаление легких. Медики описывали состояние артиста как тяжелое, сообщает "Вечерняя Москва".
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