Умерла заслуженная артистка России

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова скончалась в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Театра на Малой Бронной, передает RT.
Напомним, Екатерина Дурова – дочь народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко. После окончания ГИТИСа она выступала на сцене Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной. Кроме того, она исполнила около 30 ролей в кино, передает телеканал "360".
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