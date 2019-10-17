Известная балерина умерла на 99-м году жизни

Кубинская балерина, хореограф, создательница Национального балета Кубы Алисия Алонсо ушла из жизни в возрасте 98 лет, передает RT со ссылкой на Prensa Latina.
Алонсо появилась на свет 21 декабря 1920 года в Гаване. Она обучилась классическим бальным танцам у русских эмигрантов, в том числе ее преподавателем была знаменитая танцовщица Александра Фёдорова.В 1948 году Алисия Алонсо основала Национальный балет Кубы, который возглавляла до смерти.
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