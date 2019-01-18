"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
В этом ей помогут активисты и депутатский корпус в регионах. Мониторинг будет проводить партийный проект "Культура малой Родины", сообщила координатор проекта, первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Она напомнила одну из задач национального проекта: увеличение к 2024 в два раза граждан, вовлеченных в культуру. Также к этому сроку предстоит создать и капитально отремонтировать две с половиной тысячи объектов культуры в 85 регионах.
Партия проследит, как модернизируются театры юного зрителя, ремонтируются клубы, библиотеки, создаются музейные комплексы. Информация обо всех нарушениях будет оперативно отправляться в надзорные органы, отметила Казакова.
Накануне, 17 января, "Единая Россия" объявила о запуске всероссийского партийного контроля за реализацией национальных проектов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
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