Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара

Привычка добиваться золотистого оттенка кожи на пляже может запустить внутри организма невидимый процесс, о котором большинство даже не догадывается.

Красивый бронзовый загар десятилетиями ассоциировался с успехом, здоровьем и роскошным отдыхом. Однако за этим эстетическим идеалом скрывается опасный биологический процесс. Попытка получить золотистый оттенок кожи постепенно истощает защитные механизмы организма, приближая тяжелые заболевания. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе разоблачила главные мифы о солнечном свете, защитных кремах и онкологии.

Иллюзия здоровья и скрытый урон ДНК

Многие до сих пор считают смуглый оттенок кожи надежным барьером от негативного воздействия ультрафиолета. В реальности загар — это не признак здоровья, а экстренный ответный крик организма на повреждение клеток. Наш организм начинает судорожно вырабатывать меланин, чтобы хоть как-то экранировать агрессивное излучение.

Даже при наличии сильного загара риск накопления опасных мутаций в ДНК остается огромным. Ложное ощущение безопасности заставляет людей часами лежать под прямыми лучами, увеличивая критическую дозу облучения.

Не менее опасен миф о безопасности пасмурных дней. Облака и даже оконные стекла свободно пропускают опаснейшие UVA-лучи. Они незаметно проникают в самые глубокие слои кожи, запускают фотостарение и провоцируют развитие злокачественных опухолей. Риск существует не только на пляже, но и во время обычной прогулки или поездки в машине.

Главный обман на этикетке SPF

Аббревиатура SPF на кремах стала привычной, но ее смысл многие понимают абсолютно неверно. Цифра на упаковке вовсе не означает количество часов, которые можно безопасно провести на солнце. SPF показывает лишь степень ослабления воздействия UVB-лучей, провоцирующих солнечные ожоги.

При этом большинство популярных кремов никак не защищают от UVA-излучения, которое вызывает долгосрочные разрушения и провоцирует развитие смертоносной меланомы. Для настоящей безопасности необходимо выбирать средства исключительно с пометкой о широком спектре защиты (Broad Spectrum). Без регулярного обновления слоя любое, даже самое дорогое средство, теряет свои свойства.

Детские ожоги и бомба замедленного действия

Многочисленные научные данные подтверждают: избыток ультрафиолета выступает прямым катализатором рака кожи, включая базальноклеточный, плоскоклеточный рак и меланому. Солнечные лучи бьют прямо по генетическому аппарату клеток, вызывая необратимые мутации.

Особую опасность представляют ожоги, полученные в детском и подростковом возрасте. Они превращаются в настоящую бомбу замедленного действия, которая может взорваться через десятки лет в виде онкологического диагноза. Хотя на развитие рака влияют наследственность и количество родинок, ультрафиолет остается главным фактором риска, который человек способен полностью контролировать.

Миф о витамине D и смертоносные солярии

Популярное суждение о том, что солнцезащитный крем приводит к дефициту витамина D, не имеет под собой реальных оснований. На практике люди редко наносят крем идеальным плотным слоем, поэтому часть ультрафиолета все равно проникает в эпидермис. Кроме того, необходимую норму элемента легко получить из пищи и обычных витаминных комплексов. Отказываться от SPF ради витамина D — опасная ошибка.

Отдельного внимания заслуживают солярии, которые до сих пор позиционируют как безопасную альтернативу пляжу. Врачи непреклонны: искусственный ультрафиолет официально признан сильнейшим канцерогеном. Интенсивность облучения в кабинке солярия часто превышает показатели палящего тропического солнца. Регулярные визиты в солярий резко повышают риск развития меланомы, особенно у молодых людей.

Культура защиты: как сохранить жизнь

Защита от ультрафиолета должна стать базовой привычкой каждого человека, сравнимой с чисткой зубов или пристегиванием ремня безопасности в авто. Это не требует полного отказа от прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Главное — соблюдать простые правила: избегать активного солнца в полуденные часы, носить закрытую одежду, головные уборы, использовать качественный крем с широким спектром защиты и регулярно обновлять его. Кроме того, важно самостоятельно осматривать свою кожу и при любых изменениях родинок немедленно обращаться к специалисту.